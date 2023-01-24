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Giriş Tarihi: 24.1.2023 13:39 Son Güncelleme: 24.1.2023 13:41

Basın Şehidi Mumcu’yu unutmadılar

Ankara’daki evinin önünde 24 Ocak 1993’te bombalı suikast sonucu öldürülen araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 30’uncu yıl dönümünde İzmit’te anıldı.

ABBAS ÇAKAR
Basın Şehidi Mumcu’yu unutmadılar

Basın açıklamasını Kocaeli Barosu genel sekteri avukat Nuriye Yılmaz okudu. Yılmaz açıklama, "Cumhuriyet ilkelerinin, laiklik ve demokrasinin yılmaz savunucusu, gazeteci, yazar ve hukukçu Uğur Mumcu 30 yıl önce bugün evinin önünde karanlık güçler tarafından katledildi.

Mücadele ettiği, karanlığın elleri tarafından katledilen Mumcu'ya düzenlenen alçak suikastın failleri ve azmettirenleri aradan geçen uzun süreye rağmen bulunamadı. Aynı Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışlalı suikastlarında olduğu gibi… Ama Mumcu'nun ışığı hala sönmedi ve hiç sönmeyecek.

Katledilişinin 30. Yılında demokrasi şehidimiz Uğur Mumcu ve aynı karanlıklarla mücadele ederken hain bir suikast sonucunda 22 yıl önce şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan'ın anısı önünde; aydınlık bir Türkiye için mücadeleden bir adım geri durmayan tüm aydınlarımızı ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Basın Şehidi Mumcu’yu unutmadılar
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