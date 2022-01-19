Haberler Yaşam Haberleri Başına 10 kiloluk pankart taşı düşen kadın öldü
Giriş Tarihi: 19.1.2022 19:50 Son Güncelleme: 19.1.2022 21:29

Başına 10 kiloluk pankart taşı düşen kadın öldü

DURHASAN ŞAHİN
Başına 10 kiloluk pankart taşı düşen kadın öldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde yolda yürürken başına pankart taşı düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Caddesinde asılı bir pankartın bağlı olduğu yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki parke taşı yolda yürüyen Nurhayat Altınkaya (59)'nın başına düştü.

Çevreden yetişen vatandaşlar, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken başından darbe alan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Başına 10 kiloluk pankart taşı düşen kadın öldü
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