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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Başına ağaç düşen kadın 40 bin TL tazminat kazandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Başına ağaç düşen kadın 40 bin TL tazminat kazandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5 Şubat 2020'de annesini İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Hatice İnce, çıkışta hastane yanındaki minibüs durağında gitti. Bu sırada durağın yanındaki parkta bulunan ağaç İnce'nin üzerine devrildi. Çürümüş ağacın üzerine düşmesi sonucu boynundan yaralanan İnce, CHP'li Karabağlar Belediyesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı. İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, hizmet kusuru işlediği değerlendirilen belediyenin, İnce'ye 40 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. İnce "Karabağlar Belediyesi'nin çürümüş ağaçları denetleyerek temizlemesi gerekirdi. Bakım yapmaları gerekirdi. Ben canımla uğraşırken belediye hemen o sırada ağacı kaldırıp üzerine beton dökmüş. Psikolojik olarak da çok etkilendim. Bu olay nedeniyle felç de olabilirdim. O sırada fırtına olduğu için ağacın düştüğünü belirttiler ama olay sırasında fırtına yoktu. Benim yaşadıklarım başkalarının başına gelmesin. Bu dava ile hak yerini buldu" dedi.

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Başına ağaç düşen kadın 40 bin TL tazminat kazandı
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