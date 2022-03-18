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Giriş Tarihi: 18.3.2022 09:43 Son Güncelleme: 18.3.2022 10:42

Başına buz kütlesi düşen lokantacı yaşam mücadelesi veriyor

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
Başına buz kütlesi düşen lokantacı yaşam mücadelesi veriyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde aracının üzerindeki karları temizlemek için dışarıya çıktığı sırada üzerine buz kütlesi düşen 67 yaşındaki Şeref Kalfaoğlu, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, ilçeye bağlı Seyit Harun Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçede lokanta işleten Şeref Kalfaoğlu, geçtiğimiz haftasonu aracının üzerindeki karları temizlemek için dışarı çıktı. Kalfaoğlu apartmanın önüne çıktığı sırada çatıda biriden buz kütlesi üzerine düştü.

Yere yığılan Kalfaoğlu'nu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Şeref Kalfaoğlu, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kafatasında çatlak olduğu belirtilen Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın meydana gelen yerde yeniden bir kaza daha yaşanmaması için şerit çekilerek önlem alındığı görüldü.

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Başına buz kütlesi düşen lokantacı yaşam mücadelesi veriyor
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