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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Başına buz kütlesi düşen lokantacı yoğun bakımda

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
Başına buz kütlesi düşen lokantacı yoğun bakımda
Konya'nın Seydişehir ilçesinde aracının üzerindeki karları temizlemek için dışarıya çıktığı sırada başına buz kütlesi düşen 67 yaşındaki Şeref Kalfaoğlu, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olay, ilçeye bağlı Seyit Harun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Lokantacı Şeref Kalfaoğlu, geçtiğimiz hafta sonu aracının üzerindeki karları temizlemek için dışarı çıktı. Kalfaoğlu apartmanın önüne çıktığı sırada çatıdan düşen buz kütlesi başına isabet etti. Yere yığılan Kalfaoğlu'nu gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalfaoğlu, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kafatasında çatlak olduğu belirlenen Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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Başına buz kütlesi düşen lokantacı yoğun bakımda
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