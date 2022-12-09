Başına kale direği düşen Yiğit yaşam savaşı veriyor

Rize'de önceki gün Çaykur Rizespor altyapı antrenmanı başlamadan önce arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki futbolcu Yiğit Demirel yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor. Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizesporlu futbolcular, Yiğit'in ailesini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürdürülüyor. Çaykur Rizespor altyapısına 2 ay önce seçilen Demirel'in bir antrenman öncesinde çekilen videoda "Hangi takımda oynuyorsun?" sorusuna "Çaykur Rizespor" diyerek el salladığı görüntüler yer aldı.