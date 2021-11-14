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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Başına silah dayayıp gasp ettiler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Başına silah dayayıp gasp ettiler
İSTANBUL Başakşehir'deki Ayakkabıcılar Sitesi'nde kardeşi ile ortak firması olan işadamı H.C., motosikletli 2 kişi tarafından akşam trafiğinde kaza süsü verilip durduruldu. H.C.'nin başına silah dayayan zanlılar, içinde yaklaşık 750 bin lira ve 1.5 milyon lira çek olan çantasını gasp edip kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ekipleri, 160 saatlik kamera görüntülerini inceleyerek izini bulduğu gaspçıları gözaltına aldı. Başakşehir'de yakalanan 8 suç kayıtlı Ali Altan (23) ve 6 suç kaydı olan Suriyeli Mahmoud Alkadour (19) tutuklandı. Esenyurt'ta yakalanan motosiklet sahibi A.Ü. ise serbest bırakıldı.

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Başına silah dayayıp gasp ettiler
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