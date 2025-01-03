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Giriş Tarihi: 3.1.2025 22:05

Başına taşla vurarak öldürülmüştü: Şüpheli arkadaş yakalandı!

Uşak'ta meydana gelen olayda Barış Dedeoğlu başına taşla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra sırra kadem basan Dedeoğlu’nun arkadaşı saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere ise çarpıcı iddialarda bulundu.

DHA
Başına taşla vurarak öldürülmüştü: Şüpheli arkadaş yakalandı!

Olay, geçen çarşamba günü Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Köy çıkışında, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, başına taşla vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik teşhisi için Konya'dan giden bir aile, cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu belirledi. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Barış Dedeoğlu, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Cinayetin ardından, olaya karıştığı belirlenen Dedeoğlu'nun arkadaşı Adem Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Konya'da bir köy evinde saklandığını tespit etti.

Eve bugün operasyon düzenleyen ekipler Adem Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilere "Barış'ın avukat ağabeyi ile amcası Bülent Dedeoğlu her şeyi biliyor. Neyin ne olduğunu herkes biliyor" diye seslendi. Şüphelinin Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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Başına taşla vurarak öldürülmüştü: Şüpheli arkadaş yakalandı!
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