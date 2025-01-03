Başına taşla vurarak öldürülmüştü: Şüpheli arkadaş yakalandı!

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik teşhisi için Konya'dan giden bir aile, cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu belirledi. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Barış Dedeoğlu, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde toprağa verildi.