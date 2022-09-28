Başına yorgun mermi isabet eden Kaan bebek öldü

Acı olay, dün akşam saatlerinde Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman'dan yakınlarını ziyaret için geldikleri Gaziantep'te, ablası tarafından sitenin bahçesinde bebek arabasıyla gezdirilen Kaan Taş'ın başına yorgun mermi isabet etti. Bebeğin başından kan geldiğini gören aile, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi tarafından bir özel hastaneye kaldırılan Kaan bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaan Taş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, silahı ateşleyen kişinin tespiti için çalışma başlattı.