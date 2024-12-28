Başındaki yorgun mermiyi 2 gün sonra fark etti!

Bodrum Umurca Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Bodrum Devlet Hastanesi'nde çalışan A.A., Umurca Mahallesinde 26 Aralık'ta çıkan bir kavga üzerine evinin camından dışarı baktı. A.A. kavga sırasında başına aniden giren bir ağrı hissetti. A.A., 2 gün baş ağrısı şiddetiyle işe gidemedi. A. A.'nın durumundan şüphelenen arkadaşları eve gittiğinde A.A.'nın yüz ve gözlerinin şiş olduğunu fark ederek hastaneye kaldırdı. Hastaneye götürülen adamın tomografisinin çekilmesi üzerine kafasında kurşun olduğu ortaya çıktı.

Ege üniversitesine kaldıran A.A.'nın hastanede yapılan başarılı bir operasyon sonucunda kafasındaki kurşunun çıkarıldığı öğrenildi. Tedavisi devam eden A.A'ya sokakta çıkan tartışmada sıkılan bir serseri kurşunun isabet ettiği tahmin ediliyor.