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Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:37 Son Güncelleme: 28.12.2024 16:11

Başındaki yorgun mermiyi 2 gün sonra fark etti!

Bodrum’da baş ağrısı nedeniyle işe gitmeyen A.A.’nın yapılan incelemeler sonucunda başında kurşun olduğu tespit edildi. Kurşun ameliyatla bulunduğu yerden çıkartıldı. 2 önce çıkan kavgada sıkılan kurşunun A.A.’nın başına isabet ettiği tespit edildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Başındaki yorgun mermiyi 2 gün sonra fark etti!

Bodrum Umurca Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Bodrum Devlet Hastanesi'nde çalışan A.A., Umurca Mahallesinde 26 Aralık'ta çıkan bir kavga üzerine evinin camından dışarı baktı. A.A. kavga sırasında başına aniden giren bir ağrı hissetti. A.A., 2 gün baş ağrısı şiddetiyle işe gidemedi. A. A.'nın durumundan şüphelenen arkadaşları eve gittiğinde A.A.'nın yüz ve gözlerinin şiş olduğunu fark ederek hastaneye kaldırdı. Hastaneye götürülen adamın tomografisinin çekilmesi üzerine kafasında kurşun olduğu ortaya çıktı.

Ege üniversitesine kaldıran A.A.'nın hastanede yapılan başarılı bir operasyon sonucunda kafasındaki kurşunun çıkarıldığı öğrenildi. Tedavisi devam eden A.A'ya sokakta çıkan tartışmada sıkılan bir serseri kurşunun isabet ettiği tahmin ediliyor.

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Başındaki yorgun mermiyi 2 gün sonra fark etti!
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