Başından vurulan genç 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede 14 Temmuz günü meydana gelen olayda, Özkan Omay husumetlileri tarafından kahvehanede oturduğu esnada tabancayla başından vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Omay, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Omay, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan, polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.