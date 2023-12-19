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Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:27 Son Güncelleme: 19.12.2023 10:34

Başından vurulan genç 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde ters bakma kavgasının ardından başından tabancayla vurulan 23 yaşındaki genç, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Başından vurulan genç 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 16 Aralık saat 01.00 sıralarında Bornova ilçesi Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan Yiğit Yılmaz (23) ile H.C.A. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.C.A., tabancayla Yılmaz'ın başına ateş ederken talihsiz genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli H.C.A. saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olayın ardından kayıplara karışan H.C.A., Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte Buca ilçesindeki evinde kıskıvrak yakalandı. H.C.A.'nın alkol etkisiyle eğlence mekanı çıkışında Yiğit Yılmaz'ın kendisine bakması sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği ileri sürüldü. Olayın ertesi günü adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HASTANEDEKİ YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Yiğit Yılmaz, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek dün hayata gözlerini yumdu. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Başından vurulan genç 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
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