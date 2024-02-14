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Giriş Tarihi: 14.2.2024 16:06 Son Güncelleme: 14.2.2024 16:39

Başından vurulan gencin 4 akrabası gözaltına alındı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 12 Şubat akşamı başından vurulmuş halde ağır yaralı bulunan 18 yaşındaki İdem Y.’nin köyde olan 4 akrabası gözaltına alındı.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Başından vurulan gencin 4 akrabası gözaltına alındı

Kocakent köyünde ikamet eden ve evin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde bulundu.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İdem Y., hastanedeki yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenilirken aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Başından vurulan gencin 4 akrabası gözaltına alındı
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