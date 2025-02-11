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Giriş Tarihi: 11.2.2025 09:08 Son Güncelleme: 11.2.2025 09:13

Başından vurulan kadın hayatını kaybetti: 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan Gülcan Ağırtaş (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sonucu iki kişi tutuklandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Başından vurulan kadın hayatını kaybetti: 2 kişi tutuklandı

Siverek-Adıyaman karayolunun 10. kilometresinde üç gün önce başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülcan Ağırtaş hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti, yoğun bakımda tedavi altına alınan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda M.E.T. ve F.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Başından vurulan kadın hayatını kaybetti: 2 kişi tutuklandı
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