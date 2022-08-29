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Giriş Tarihi: 29.8.2022 22:59 Son Güncelleme: 29.8.2022 23:23

Başından vurulmuş halde ormanlık alanda bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçisi K.U., ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Başından vurulmuş halde ormanlık alanda bulundu

Bodrum-Milaskara yolu Güvercinlik istikametinde vatandaşlar tarafından, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını ve başında kan olduğu fark edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede üzerinde şort, tişört ve terlik olan 30 yaşlarındaki erkek şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

28 Ağustos'ta Bodrum Turgutreis Jandarma Komutanlığına müracaat eden 4 inşaat işçisi, lojmanda birlikte konakladıkları K.U.'nun lojmandan ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını ihbar etti. Müracaat eden şahıslar, olay yerinde bulunan cesedin arkadaşları K.U'a ait olduğunu teşhis etti.

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Başından vurulmuş halde ormanlık alanda bulundu
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