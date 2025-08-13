Başından vurulmuştu! 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, Şehir Parkı yakınlarında meydana geldi. Sürücü Ş.T. ve yanındaki B.K., hafif ticari araçla bölgeye geldi. Araç içinde sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen Murat Kaz ile bir süre konuşan ikili, iddiaya göre bu esnada araç içerisindeki tabancanın kazara ateş almasıyla panik yaşadı.

Tabancadan çıkan kurşun, aracın yanında bulunan Murat Kaz'ın başına isabet etti. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ağır yaralanan Kaz, arkadaşları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumunun kritik olması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.T. ve B.K.'dan Ş.T., alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.