Haberler Yaşam Haberleri Başından vurulmuştu! 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Giriş Tarihi: 13.8.2025 16:42 Son Güncelleme: 13.8.2025 17:26

Başından vurulmuştu! 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 22 Temmuz’da hafif ticari araç içinde tabancanın ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralanan Murat Kaz, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 23 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Başından vurulmuştu! 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, Şehir Parkı yakınlarında meydana geldi. Sürücü Ş.T. ve yanındaki B.K., hafif ticari araçla bölgeye geldi. Araç içinde sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen Murat Kaz ile bir süre konuşan ikili, iddiaya göre bu esnada araç içerisindeki tabancanın kazara ateş almasıyla panik yaşadı.

Tabancadan çıkan kurşun, aracın yanında bulunan Murat Kaz'ın başına isabet etti. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ağır yaralanan Kaz, arkadaşları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumunun kritik olması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.T. ve B.K.'dan Ş.T., alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başından vurulmuştu! 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz