Basit kan testi 12 kanser türünü tespit edecek

İngiltere hükümeti, kanseri semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit edebilen yeni bir kan testi için finansman sağlayacak. Mionco adı verilen bu test, pandemi sırasında kullanılan PCR testine dayanan bu yeni yöntemi barındırıyor. 120 sterlin değerinde olan test, akciğer, meme, prostat, pankreas, karaciğer, yumurtalık ve beyin dâhil olmak üzere en yaygın 12 kanser türünü tespit edebiliyor. "Sadece birkaç damla kanla erken teşhis mümkün olabilir'' diyen Sağlık Bakanı Wes Streeting, bu testin önümüzdeki beş yıl içinde kanser tedavisinde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.