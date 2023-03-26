Haberler Yaşam Haberleri "Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?
Giriş Tarihi: 26.3.2023 20:46 Son Güncelleme: 26.3.2023 20:46

"Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 26 Mart 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan "Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir anlamına gelen atasözü hangisidir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 26 Mart 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan "Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (26 MART 2023)

ATV ile 26 Mart günü Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: "Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?

D- Değirmenden gelenden poğaça umarlar (CEVAP)

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"Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?
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