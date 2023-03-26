"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 26 Mart 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan "Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (26 MART 2023)

ATV ile 26 Mart günü Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;