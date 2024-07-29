Başka çocukların da canı yanmasın

Antalya'da iki yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın anne ve babası, yine köpek saldırısı sonucu yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'a milli futbolcu Arda Güler imzalı krampon hediye etti. Minik Tunahan, 7 Aralık 2023 günü Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 3 ay boyunca hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olmuştu. Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar, Tunahan Yılmaz'ı Keçiören'deki evinde ziyaret etti.Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, oğlunun genel durumunun iyi olduğunu beliterek, "Yalnız günü gününü tutmuyor. Mesela sabah kalktığı zaman ilkten huysuzlaşıyor. Onun bu durumuna biz de üzülüyoruz. Bazen de durumu iyi, o günü de öyle atlatıyor. Doktorumuz Hakan Bey de açıklama yaptı zaten. İki yıllık ameliyat programı belli, daha sonra aşama aşama devam edecek." dedi. Halil Yılmaz, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, şunları söyledi: "Bizim tek amacımız var, başka Tunahanların canı yanmasın. Sağ olsun Mahra'nın babası Murat Bey ve annesi Derya Hanım da bugün ziyarete geldiler. Biz böyle bir aile olduk. Türkiye'de bize dualarını ve desteklerini eksik etmeyen insanlardan Allah razı olsun." Kısırlaştırmayla başıboş sokak köpeği sorununun çözülemeyeceğine inandığını belirten Yılmaz, "Ben, saldırgan ve hastalıklı olanların uyutulmasından yanayım. Bizim tek amacımız sokaklarımız, parklarımız güvenli olsun, gerisi önemli değil. Gerisi devlet büyüklerimize kalmış" diye konuştu.Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanı da olan Murat Pınar, derneği kızı öldükten sonra kurduğunu belirterek, "Ben, Mahra'yı mezara koyarken 'Başka Mahralar ölmeyecek' diye kızıma bir söz vererek Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneğini kurdum. O günden bu güne 25'i çocuk 77 vatandaşımızı kaybettik" ifadelerini kullandı.Ziyarette, milli futbolcu Arda Güler tarafından imzalanan kramponun yanı sıra çeşitli hediyeler de Tunahan Yılmaz adına baba Halil Yılmaz'a verildi. Fransa'da yaşayan ve Arda Güler imzalı kramponu Tunahan Yılmaz'a ulaştıran dernek gönüllüsü Erdal Ünlü, Tunahan Yılmaz'ın daha önce milli futbolcu Arda Güler'den imzalı forma istediğini, kendilerinin, formaya ulaşamasalar da imzalı krampona ulaştıklarını dile getirdi.