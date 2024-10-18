Başka isimle gömülen genç kız ailesinin yanına nakledildi

Asrın deprem felaketinde Hatay İskenderun'daki evlerinin enkazı altında kalan Ateş alesinden anne-babanın cansız bedenine ulaşılırken, iddiaya göre yaralı olarak hastaneye sevk edilen evin kızı Merve Ateş'ten daha sonra bir iz bulunamamıştı. 20 ay boyunca akrabalarının kayıp diye aradığı genç kızın hayatını kaybettiği ancak 'Yağmur Uçmaz' isimiyle defnedildiği DNA eşleştirmesiyle ortaya çıktı. Ateş'in naaşı ablaları tarafından Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi Mezarlığı'na babasının ve annesinin yanına nakledildi.Merve Ateş'in ablası İlknur Karaca, "Kız kardeşimi biz hep sağ aradık, fakat ölmüş olabileceği ihtimalini de bulunduruyorduk. Ama kimsesizler mezarlığı tarandığında DNA'larda eşleşme olmadı. Bundan 5 ay kadar önce İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın verdiği destekle kurulan arama komisyonuyla kardeşimin mezarı bulundu, Rabbim razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" dedi. İHA