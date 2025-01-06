Başkan Adıgüzel’den Digor’da esnaf ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, köy ve ilçe ziyaretleri kapsamında Digor ilçesindeki esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde esnafın taleplerini ve önerilerini dinleyen Adıgüzel, hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet eden Adıgüzel, MHP'nin her zaman halkın yanında olduğunu ve sahadaki çalışmalarının sadece seçim dönemleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Adıgüzel, Digor ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Digor ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ziyaret sebebiyle vatandaşlarımızla bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Bizler sadece seçim zamanı sahada olan bir siyasi parti değil, her zaman vatandaşının yanında, onların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen bir siyasi hareketiz. Elimizden geldiğince onların taleplerine cevap verebilmek adına mücadele ediyoruz."

Başkan Adıgüzel, bu tür ziyaretlerin diğer ilçelerde de devam edeceğini belirterek, vatandaşlarla buluşmanın, yerinde dinlemenin ve çözüm odaklı çalışmanın MHP'nin temel anlayışı olduğunu vurguladı. Digor'daki esnaflar, Başkan Adıgüzel'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, sorun ve önerilerini iletme fırsatı bulduklarını ifade etti. Adıgüzel, tüm Kars genelinde vatandaşlarla birebir temas kurmaya devam edeceklerini söyledi.