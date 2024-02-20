Başkan Akdenizli, MHP teşkilatının yemeğine katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç ve İlçe Yönetimi, Teras Kafe ve Restoranda birlik ve beraberlik yemeği düzenledi. Cumhur İttifakı Seydikemer Belediye Başkan Adayı ve Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, beraberinde Başkan Yardımcısı Muharrem Gökcen, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü ve AK Parti Seydikemer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker ile yemeğe katılım sağladı. Düzenlenen yemeğe Seydikemer Belediye Meclis Üyeleri Yusuf Bağırcı, Mustafa Tanır, Zeki Yanatma ve İsmail Koyuncu da katıldı. Cumhur İttifakına gönül vermiş partililer ile sohbet eden Başkan Akdenizli, Seydikemer'de Türkiye ortalamasının üzerinde oy alarak rekor kıracaklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik yemeğinde konuşan MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin kurduğu Cumhur İttifakını biz Seydikemer'de kıymetli belediye başkanımız ve ilçe başkanımızla beraber canla, başla, kol kola aldık, omuzladık, yürütüyoruz. Ankara'da, Genel Merkezde nasıl Cumhur İttifakı varsa Seydikemer'imizde de aynı şekilde devam etmekte. Buradaki birlikteliğimiz Fethiye, Dalaman, Ortaca daha doğrusu Muğla'nın tüm ilçeleri ibretle bakıyorlar. Bu birliktelik Belediye Başkanımızın, AK Parti İlçe Başkanımızın ve sizlerin sayesinde oluyor. Çünkü biz biriz. Sen, ben, o demiyoruz. Biz diyoruz. Hep birlikte diyoruz. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti, Cumhur İttifakı mensupları olarak Seydikemer'den Türkiye rekoru bir oy alıp Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiye gidip elleri öpeceğiz" diye konuştu.

BAŞKAN AKDENİZLİ: "11 AYDIR SİZLERE HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

11 aydır Seydikemer'in hizmetkarı olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhur İttifakı Seydikemer Belediye Başkan Adayı ve Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz'e de teşekkür ederek; "Bildiğiniz üzere yaklaşık 11 ay önce şu an ki Milletvekilimiz, daha önceki Belediye Başkanımız Yakup Otgöz'ün Milletvekili olması dolayısıyla istifasından sonra mecliste bu görmüş olduğunuz bütünlük şeklinde biz Cumhur İttifakı olarak bir araya geldik ve Meclis Üyesi arkadaşlarım beni bu göreve layık gördüler. 11 aydır sizlere hizmet etmekten, sizlerin hizmetkarı olmaktan mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum" dedi.

Seydikemer'de, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakıyla omuz omuza çalıştıklarını ve bu birlikteliğin yerel seçimlerde de süreceğini kaydeden Başkan Akdenizli; "Biz, Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı olarak birliğimizi, dirliğimizi göstererek Seydikemer'imizde çok güzel bir sonuç çıkardık. AK Parti'mizin ve MHP'nin oylarıyla Muğla'dan Ankara'ya 2 tane milletvekilimizi gönderdik. Şimdi ise sıra yerel seçimlerde. Yine bu birliğimizi, dirliğimizi göstererek inşallah 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde çok güzel bir oy oranı elde edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ben söz verdim. Türkiye oy ortalamasının üstünde bir oyla sizlere gelip arz edeceğim dedim. İnşallah bu başarıyı hep birlikte sağlayacağız. İnşallah rekor bir oy oranıyla 31 Mart akşamını hep beraber kutlayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi iri olacağız, diri olacağız ve hep beraber kazanacağız, Seydikemer kazanacak, bizler kazanacağız" ifadelerini kullandı.