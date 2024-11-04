Başkan Akdenizli’den çiftliği yanan aileye “geçmiş olsun” ziyareti

Seydikemer İlçesinin Kabaağaç Mahallesinde Cumartesi günü, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen Ramazan Erdoğan'a ait büyükbaş hayvan besi çiftliği ve ahırlarda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve Seydikemer Belediyesine ait iş makinalarının uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında içerisi saman ve yem dolu ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, beraberinde elediye başkan yardımcısı Mustafa Tanır, birim amirleri ve Kabaağaç Mahallesi Muhtarı Durmuş Cesur ile birlikte yangında zarar gören çiftlik sahibi Ramazan Erdoğan ve ailesini ziyaret ederek; geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasara uğrayan ahır ve çiftlikte incelemelerde bulanan Başkan Akdenizli, "Erdoğan ailemize ve Kabaağaç Mahallemize geçmiş olsun. Çok şükür bir can kaybı yok. Devlet ve millet el ele ailemizin yaralarını hep birlikte saracağız inşallah. Seydikemer Belediyesi olarak da hemşehrimizin yanında ve destekçisi olacağız" dedi.