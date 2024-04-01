Başkan Aksun; Şehrimizi önümüzde ki 5 yıl yine birlikte yönetmeye taliptik İnşallah yine birlikte yöneteceğiz

Erzincan'da 11 siyasi parti adayı ve 1 bağımsız aday yarıştı. Birçok aday öğlen öncesi oylarını kullandıktan sonra oy kullanılan okul ve binaları ziyaret ederek seçmenlerle tokalaştılar.

Cumhur ittifakı olarak MHP adayının AK Parti tarafından desteklendiği illerden olan Erzincan'da 10 siyasi partinin yanı sıra 1' de bağımsız aday Erzincan Belediye başkanlığı için yarıştı.

2019 Yerel Seçimlerde Erzincan'da MHP'nin adayı Bekir Aksun yüzde 42,36 oy oranıyla belediye başkanı olarak seçilmişti. 2019 Seçimlerinde AK Parti yüzde 33; CHP ise yüzde 23,08 oranında oy almıştı.31 Mart 2024 seçimlerine Cumhur ittifakı adayı olarak giren Başkan Bekir Aksun seçimde yüzde 40.25, 30 bin 217 oy alarak yeniden başkan seçildi. Bu seçimde bağımsız aday Yüksel Çakır yüzde 29.24 21 bin 841 oy alarak ikinci sırada yer alırken CHP adayı Özge Vataner Özege'de yüzde 21.08 15 bin 745 oy ile üçüncü sırada yer aldı.

Erzincan'ın 8 ilçesinin 6 ilçesinde Milliyetçi Hareke Partisi adayı başkan seçilirken 1 ilçede Büyük Birlik Partisi ve 1 ilçede de AK Parti başkan adayı belediye başkanı seçildi. Erzincan genelinde seçimlere katılım oranı ise yüzde 78 oldu.

Seçim sonuçlarına göre Erzincan'ı 5 yıl süre ile yönetecek olan Cumhur İttifakı adayı Bekir Aksun için Erzincan'da gece geç saatlere kadar kutlama yapıldı. Kutlamalarda konuşan Başkan Aksun;"bu memlekette bir tarih yazılacaksa o tarihi bu kutlu davanın mensupları siz değerli Erzincan hemşerilerimiz yazacaktı ve yazdı. Yazılan tarih kendi idaresi ile 31 Mart 2024 tarihinde şekilleniş bulunmakta. Birlikte yönetim, ortak akıl, ortak fikirle buradayız. Şehrimizi önümüzde ki 5 yıl yine birlikte yönetmeye taliptik İnşallah yine birlikte yöneteceğiz. Sizlerle huzurlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu vatana, bu bayrağa bu millete sadakati olan herkes başımızın tacı. Onlara hizmet bizim için hem görev hem de şereftir. Seçim süreci 100 günlük süreçle sona erdi. Yarın kalkığımızda Erzincan'ı her bireyi hizmet noktasında adil ve eşit hizmet alacaktır. Birbirimizi kırmayalım, birbirimizi ötekileştirmeyelim. Biz her zaman birbirimize lazım olan kardeşçe yaşaması gereken bir şehrin evlatlarımız. Onun için kırılmış, kırmış olabiliriz özür dilemek erdemliktir. Biz kimseyi inceltmemek için elimizden geleni yaptık. İncilen varsa onlarda kusura bakmasın bizim kardeşimiz. Ama bize mesafeli duranlar bizi ötekileştirmeye çalışanlarsa kendi tercihlerini yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Biz onları bağrımıza basmaya hazırız. Lütfen onlarda bizimle birlikte bu şehri paylaşmayı bu şehri sevmeyi öğrenmeleri gerektiğini bir defa daha ifade etmek istiyorum. Hep birlikte güzeliz." Dedi.

BEKİR AKSUN KİMDİR

01 Kasım 1967 yılında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Mahnur Hanım, babası Faruk beydir. İlk orta ve lise eğitimini Üzümlü' de lisans eğitimini ise Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünü bitirerek tamamladı. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 17 yıl Erzincan'ın çeşitli okullarında öğretmenlik yapan Aksun, 2006 yılında öğretmenlikten ayrılarak ticaret hayatına atıldı. Gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdi. Fakat eğitim dünyasından hiç kopmadı, çeşitli okullarda okul aile birliği üyelikleriyle eğitim dünyasının içinde kaldı.

2007 yılından itibaren aktif siyasi hayatına başlayan Bekir Aksun ilk olarak Erzincan MHP Yönetim Kurulu Üyeliği, MHP Erzincan İl Genel Meclis Üyeliği, MHP İl Başkanlığı ve 24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Daha sonra tekrar İl Başkanlığına getirilen Aksun 31 Mart Yerel Seçimlerinde MHP Genel Başkanlığı tarafından Erzincan Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 2. Dönem başkan seçilen Bekir Aksun evli ve 3 çocuk babasıdır