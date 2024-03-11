Başkan Alan, Çaydamar’da mahalle sakinleri ile bir araya geldi

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, seçim çalışmaları kapsamında Çaydamar Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Alan beraberinde belediye meclis üyeleri adayları ve partililer ile geldiği Çaydamar'da vatandaşlar ile bir araya gelerek, sohbet etti, kucaklaştı.

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan yaptığı açıklamada, "Çaydamar mahallemiz hizmette büyümeye devam edecek. Kıymetli mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik, sohbet ettik, kucaklaştık. Şehrimizin geleceğine dair vizyon projelerimizden bahsettik. Zonguldakımız için daha çok çalışmaya, yeni hedeflerle daha çok eser kazandırmaya devam edeceğiz. Programımıza katılım sağlayarak, destekleriyle gücümüze güç katan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hazırız kararlıyız" dedi.