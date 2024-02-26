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Giriş Tarihi: 26.2.2024 09:33 Son Güncelleme: 26.2.2024 09:51

Başkan Alan, Dilaver Mahallesi sakinleri ile buluştu

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Dr. Ömer Selim Alan mahallelerde seçim gezilerine devam ediyor.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Başkan Alan, Dilaver Mahallesi sakinleri ile buluştu

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Yıldız ve teşkilatın katılımı ile gerçekleşen toplantı öncesi vatandaşlar Başkan Dr. Ömer Selim Alan'ı meşaleler ile karşıladılar. Çıkan dumanları görenler zaferin ateşi yandı yorumları yaptılar. Başkan Alan 5 yıllık dönem içinde yapılanlar ve projeleri ile ilgili sunumunu yaparak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Programla ilgili Başkan Alan yaptığı açıklamada, "Dilaver Mahallemizin kıymetli sakinleri ile buluştuk, hasbihal edip gönül bağımızı güçlendirdik. Bizleri miting havasında karşılayan kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Dilaver Mahallemize yapmış olduğumuz kalıcı hizmetlerimiz katlanarak devam edecektir. Bizlere vakit ayıran, güler yüzlerini, dua ve desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimize katılımlarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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Başkan Alan, Dilaver Mahallesi sakinleri ile buluştu
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