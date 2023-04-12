Başkan Altay, aday tanıtım toplantısına TOGG ile geldi

AK Parti Konya milletvekilleri aday tanıtım toplantısı Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay toplantıya yerli ve milli otomobil TOGG ile geldi. Ankara'dan aracı sürerek geldiğini belirten başkan Altay, "Toplantımıza ülkemizin yerli ve milli otomobili TOGG ile gelme imkanı buldum. Ankara'dan da TOGG ile bizzat kullanarak geldim. Hakikaten müthiş bir keyif, ülkemizin geldiği noktayı gösteren önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Vatandaşlarımızın da büyük bir coşkusu oldu. Ondan dolayı da mutluyum. Ülkemizin gururu TOGG ülkemize ve Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yollarda daha sık görmeyi temenni ediyoruz. Bakanlarımızdan sonra ilk kullanan biz olduk sanırım. Bakanımız Mustafa Varank'ın aracını bir günlüğüne emanet olarak alıp, Konya'ya geldik. İnşallah bundan sonra hepimiz kullanacağız" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ise, "Devrim otomobilinden devrin otomobiline. Aslında bir akıllı cihaza kavuşarak, ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürerek başlamış olacağız. Türkiye yüzyılının inşasında önemli parametrelerden biri akıllı cihaz TOGG. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.