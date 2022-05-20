Başkan Altay Konya’da örnek bir uygulamayı daha başlattı! Konya’da bisikletle okula gitmek artık daha güvenli

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başlattığı uygulama ile bisiklet şehri Konya'da öğrenciler artık okula bisikletle güvenle gidecek.

550 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya'da hayata geçirdiği örnek uygulamalarla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula gidiş yollarını daha güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak için "Güvenli Okul Yolları Projesi"ni başlattı.

BAŞKAN ALTAY OKUL YOLUNDA ÇOCUKLARA BİSİKLETLE EŞLİK ETTİ

Bu kapsamda pilot bölge olarak Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu belirlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, sabah bisikletlerle okullarına giden öğrencilere eşlik etti.

Konya'nın bir bisiklet şehri olduğunu ve bisiklet yolu uzunluğunda Türkiye'de açık ara önde olduğunu belirten Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Bisiklet Master Planı'nı yapan ilk şehrin yine Konya olduğunu hatırlatarak, özellikle master planı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

BİSİKLETİ ULAŞIM ARACI OLARAK KULLANAN BİR NESİL OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen "Güvenli Okul Yolları Projesi" kapsamında bisiklet servisi görevi yapacak polislerin ve zabıtaların çocukların geçiş güzergahını güvenli hale getirerek, çocukların okula bisikletle gelmelerini sağlayacaklarını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: "İlçelerimizde birer okul pilot olarak bu dönem için seçildi. İnşallah bundan sonra özellikle sayıyı artırarak devam etmeyi arzuluyoruz. Çocuklarımızın okula bisikletle gelmelerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde okullara ulaşımını sağlamak bizim en önemli önceliğimiz. Ayrıca spor yapan bir nesil, bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanan bir nesil oluşturmayı arzu ediyoruz. Ben tüm çocuklarımıza ve velilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürümüze ve İl Emniyet Müdürümüze de gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Görev yapan tüm polis arkadaşlarımıza, zabıta memurlarımıza da teşekkür ediyorum."

ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Bisiklet kullanıcıları için en önemli sorunun güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Maalesef taşıt sürücülerimiz bisikletleri bir taşıt olarak görmüyor. Bu şehir hepimizin ve yollar hepimize ait. Bunu bir bisiklet kullanıcısı olarak özellikle söylüyorum. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden çok daha önemli. Biz polislerimizle, zabıtalarımızla, onların güvenli bir şekilde okula bu projeyle ulaşmalarını sağlıyoruz. Ama sadece okula giden değil; bisiklet kullanan tüm çocuklarımıza, bisiklet kullanan vatandaşlarımızın tamamına taşıt sürücülerimizin daha saygılı olmasını, bisiklet yollarımızı park alanı olarak kullanmamalarını istiyoruz. İnşallah Konya bu işi başaracak, ben tüm Konyalılara güveniyorum. Bize güvendikleri için velilere teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız, belasız bir şekilde bu süreci tamamlayacağız." dedi.

BİSİKLET YOLLARINDA DAHA TİTİZ DAVRANACAĞIZ

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Konya'da 2022 yılını yaya ve bisiklet yılı olarak ilan edeceğiz inşallah. Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden daha önemli. Özellikle okul yollarında ve bisiklet yollarında bundan böyle trafik kurallarına sürücülerimizin uyması noktasında titiz davranacağız. Lütfen çocuklarımıza ve yayalarımıza karşı daha duyarlı olalım. Ben şimdiden tüm sürücü kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR EDERİZ

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise Konya'nın eğitimde her geçen gün daha çok başarıya imza attığını ifade ederek, "Bu açıdan da en iyi okul eve en yakın olan okuldur. Okula ulaşım noktasında bisiklet çocukluğumuzdan beri yaşadığımız kültür. Bu noktada en güzel çalışmayı yapan, Türkiye'ye örnek olan Uğur Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada destek veren Emniyet Müdürümüze, ve velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah okula güvenli bir şekilde bisikletle gideceğiz inşallah.

ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Bisiklet kullanmayı çok sevdiklerini belirten öğrenciler de okullarına bisiklet yollarını kullanarak zabıta ve polis eşliğinde güvenli bir şekilde gidebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.