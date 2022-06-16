Başkan Altay: Türkiye’nin en büyük sanayi taşıma projelerinden olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle sürdürdükleri Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin yeni yerine taşınması projesinin Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Altay, "Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki 2 milyon 80 bin metrekarelik araziyi TOKİ'ye devrederek bu önemli projeye katkı verdik. Yine bu süreçte esnaflarımızla görüşerek anlaşmaya vardık. Yeni Sanayi Sitemizde imalat çalışmaları hızla devam ediyor. Tamamlandığında esnaflarımız modern iş yerlerinde daha güzel imkanlarda hizmetlerini sürdürecek. Ayrıca, şehrin merkezinde görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine neden bir alanı da ortadan kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandı.