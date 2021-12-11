Başkan Arısoy ‘Merkezefendi Sakinlerini’ dinledi

Başkan Arısoy'u göreve başladığı günden beri büyük bir titizlikle takip ettiklerini ve ilettikleri tüm sorunların kısa zamanda çözüldüğünü dile getiren komşular, sunulan belediyecilik hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Pandemi kısıtlamalarının hemen ardından başladığı 'Başkanla Akşam Çayı' programıyla her hafta bir mahalleye giderek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un bu haftaki durağı Merkezefendi Mahallesi oldu. "Konuşmanın gündemini siz belirleyin" diyerek vatandaşlara mikrofon uzatan Başkan Arısoy, genel anlamda mahalle ve esnaf gezilerini tek başına yaptığını, mahalle toplantılarına ise sorunları çözmekle görevli birim müdürleri, meclis üyeleri ve ekip arkadaşlarıyla birlikte geldiğini söyleyerek, "Söz sizde" dedi.

'TEMİZLİK KONUSU BİZİM İÇİN BİRİNCİ ÖNCELİKTİR'





Genel anlamda mahallelerinde kişilerden kaynaklı çöp sıkıntısı yaşadıklarını, sık sık boşaltılan çöp konteynırlarının etrafına çuvallarla çöp bırakıldığını ve bunun da kötü ve hijyenik olmayan bir görüntüye sebep olduğunu anlatan mahallelilere, "Burası bizim evimiz ve belediye bütçemizin büyük kısmını evimiz dediğimiz ilçemizin temizliği için kullanıyoruz. Gelişi güzel çöp atan ve konum itibariyle iş yerleri ve depoların yoğunlukta olduğu bölgemizde, gerek biz, gerekse sizler uyarılarımızı yaparak evimizi temiz tutmaya devam edelim." diyerek, önemli olanın bireysel duyarlılık olduğunu hatırlattı.



'KÜPESİZ OLAN SOKAK HAYVANLARINI BİZE BİLDİRİN'





Merkezefendi Mahallesi'nin mezarlıklara yakın olması sebebiyle, sokak hayvanları popülâsyonundaki artışa dikkat çeken vatandaşlar, özellikle iş ve okul saatlerinde yayaların zor anlar yaşadığını, bu sorunun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini belirttiler. Başkan Arısoy, yeniledikleri "Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi" vasıtası ile tüm sokak hayvanlarının aşı ve tedavisini yaptıklarını, kanuni zorunluluk gereği, tedavisi yapılan hayvanları aldıkları yere bıraktıklarını ve onların da yaşamın bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Küpeli hayvanlardan korkmayın. Küpesi yoksa bizleri haberdar edin." açıklamasında bulundu. Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde aşılama ve özellikle kısırlaştırma işleminin hızla yapıldığını vurgulayan Başkan Arısoy, yapılan kısırlaştırma çalışmaları neticesinde bir kaç seneye sokak hayvanları popülâsyonunun dengeleneceğine inandığını söyledi.



İETT BLOKLARINA İNŞAAT RUHSATI YOLDA



İETT Blokları'nın 20 yıldır adeta kangren haline gelen plan sorunlarıyla ilgili büyük bir çaba harcadıklarını ve sonunda çözmüş olmanın huzurunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Arısoy, tüm evraklarının tamamlanması halinde inşaat ruhsatını da bir hafta içinde vereceklerinin müjdesini verdi.