Haberler Yaşam Haberleri Başkan Aydın’dan '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası' mesajı
Giriş Tarihi: 18.3.2022 11:01 Son Güncelleme: 18.3.2022 11:22

Başkan Aydın’dan '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası' mesajı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Başkan Aydın’dan ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası’ mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın mesajında; "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası'nın 107. yıldönümünü, tarihimizdeki şanlı bir zaferin, sene-i devriyesini hep birlikte idrak ediyoruz. Mübarek vatanımızı, her türlü iç ve dış tehdide karşı savunan ve bu kutsal görevi ifa ederken bir an olsun gözlerini kırpmadan canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Son kale Çanakkale'de omuz omuza yiğitçe çarpışmış, yan yana toprağa düşerken en şerefli makam olan şehitlik mertebesine yükselmiş dedelerimiz, bugün de bizlere birlik ve beraberliğimizin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmişler, bunu kanlarıyla bu topraklara nakşetmişlerdir. Bu düstur, inanç ve kararlılıkla bizler de, ecdadımızdan aldığımız bu mukaddes görevi evlatlarımıza onur ve şeref ile bırakmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin kıymetli evlatları, tarihine, maneviyatına ve mukaddesiyatına sahip çıkmaya devam etmektedir.

Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası vesilesiyle, başta bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize ve yakınlarına en içten minnet duygularımla, aziz milletimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyorum." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı! İstanbul'da okullar tatil
İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!
Son dakika: Barcelonalı futbolcular Galatasaray tribünlerini çıldırttı! Son saniyelerde Nef Stadyumu’nu karıştıran hareket…
İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu sezon Avrupa’da ilki yaşadı! Barcelona’ya karşı Marcao’nun golüne rağmen…
Alman basınından Frontex’e Yunanistan üzerinden suçlama: Her şey örtbas ediliyor
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı! Bugün açılıyor
Son dakika: Galatasaray, Barcelona'ya mağlup oldu! Avrupa Ligi'ne veda etti
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ayrılığı resmen açıkladı! Ezeli rakip Berke Özer için atağa kalktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Aydın’dan '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası' mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA