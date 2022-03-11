Sabah saatlerinde kente gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Ziyarete AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı - Yerel Yönetimler Başkanı- AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, MKYK İbrahim Halil Yıldız, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Kübra Dörtkardeş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, İlçe Belediye Başkanları ve meclis üyeleri de eşlik ederken AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'e Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgileri içeren sunum yapıldı.



Başkan Ayşe Keşir: "Şanlıurfa muazzam bir değişim yaşıyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hatıra defterini imzalayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Şanlıurfa'ya son olarak 2016'da geldiğini belirterek Şanlıurfa'nın muazzam bir değişim yaşadığını ifade etti. Başkan Keşir" Şanlıurfa'nın bir tarih, turizm şehri olarak dünyaya açılan bir penceresini burada görme fırsatı bulduk. Yolları ile meydanları ve caddeleriyle Şanlıurfa baş döndürücü bir şehir konumunda bulunuyor. Başkanımızın kadınlara, gençlere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunan belediyecilik hizmetlerini gördük o anlamda iftihar ettim açıkçası. Şanlıurfa'nın geleceği bugünden çok parlak inşa ediliyor" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Başkan Beyazgül ile birlikte 11 Nisan Kadın Destek ve Eğitim Merkezini ziyaret eden Keşir, burada kadınlara tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa'ya kazandırılan ve ayda 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın yararlandığı sosyal marketi de gezen Başkan Ayşe Keşir, markette yapılan faaliyetler hakkında görevlilerden bilgi aldı.



Başkan Ayşe Keşir: "İnsan onuruna yakışır bir market"

Sosyal Markete hayran kalan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir," İhtiyaç sahibi ailelerin rencide olmadan kendi ihtiyaçlarını alabildikleri sosyal marketin içerisinde temel ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra çocuklar için de oyun alanın olmasının son derece önemli olduğunu belirterek insan onuruna yakışır bu marketi Şanlıurfa halkına kazandıran Başkan Beyazgül'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.