Başkan Bayık mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Programa İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili, Belediye Meclisi üyeleri, Türkiye Muhtarlar Derneği Hilvan Şube Başkanı Halil Bayuk ve 27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol ile mahalle muhtarları katıldı.



Düzenlenen programda konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Hilvan Şube Başkanı Halil Bayuk, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın her zaman muhtarlara destek verip sorunlarını çözme konusunda yardımcı olduğunu ifade etti. Bayuk, "19 Ekim Muhtarlar Günü' münasebetiyle bizleri bir araya getiren ve her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunar başarılarının devamını dilerim' dedi.



Özel bir mekanda mahalle muhtarlarını ağırlayan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise "Devletle halkı buluşturmada önemli bir halka oluşturan tüm muhtarlarımıza verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üstlendikleri sorumluluk itibarı ile bir köyün veya mahallenin resmi temsilciliğinin dışında örf adet gereği misafirperverliklerini esirgemeyen ve gelen konukları ağırlayan muhtarlarımızın daha önce sosyal hakları çok zayıf bir durumdaydı. Değerli muhtarlarımızın şartlarını iyileştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Bu vesile tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim' dedi.