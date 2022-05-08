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Giriş Tarihi: 8.5.2022 13:10 Son Güncelleme: 8.5.2022 13:46

Başkan Beyazgül; "Annelerimizin hayır duasında yarışalım"

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Beyazgül; Annelerimizin hayır duasında yarışalım

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik etti.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Beyazgül mesajında; "Topluma faydalı, bilinçli bireylerin yetişmesinde en büyük rolü üstlenen başımızın tacı, gözümüzün nuru annelerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. "Cennet annelerin ayakları altındadır" şiarını hayatımızın her alanında uygulayarak bizleri dünyaya getiren, yetiştiren ve millete faydalı birer birey olmamıza vesile olan annelerimizin hayır duasını almakta birbirimizle yarış içerisinde olalım. Hürmetlerin en yücesine layık olan annelerimizin hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermeli hürmette de kusur etmeyelim inşallah…

Zira yaşadığımız sürece kazandığımız tüm başarıların, önümüze çıkan tüm güzelliklerin, karşılaştığımız iyi insanların arka planında annelerimizin bizlere ettiği duaların olduğunu hep hatırlayalım. Bu duygu ve düşüncelerle bu dünyadaki varlığımızın mimarları olan başta şehit annelerimizin olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü tebrik ediyor ebediyete irtihal eden annelerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum." dedi.

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Başkan Beyazgül; "Annelerimizin hayır duasında yarışalım"
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