Haberler Yaşam Haberleri Başkan Beyazgül, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
Giriş Tarihi: 17.11.2021 18:19

Başkan Beyazgül, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Beyazgül, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

6-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye’nin dört bir tarafından Belediyelerin katıldığı "Yerel Yönetimler Gençlik Tam Bana Göre Festivali” konser, tiyatro, söyleşi, atölyeler, spor müsabakaları, sahne performansları, hediyeler, çekilişler ve şehirlere has özellikleri Ankara’da buluşturdu.

'Tam Bana Göre Festival' alanında Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa da yerini aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantda Şanlıurfa'ya özgü yöresel kıyafetler, yöresel ikramlar, yapılan çalışmalar, üretilen projeler ve kentin simgesi olarak kabul edilen Balıklıgöl'ün minyatürü yer aldı.


Yerel Yönetimler Gençlik Festival alanını ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı "Bilim Teknoloji ve Girişimcilik Ödülü" de sergileniyor.
Şanlıurfa rüzgârının estiği festival alanında bulunan stantları tek tek dolaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül festivale katılım sağlayan belediyelerin çalışmalarını da yakından inceleyerek bilgiler aldı.

BAŞKAN BEYAZGÜL: "ŞANLIURFALI GENÇLER BİLİM VE TEKNOLOJİDE SÖZ SAHİBİ OLUYOR"


Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'nın tarihi, kültürü, gastronomisi ve tarihi güzellikleriyle medeniyetler şehri olduğunun altını çizdi. Beyazgül, "Gençlerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bir ödül aldık. Şanlıurfa'da yapmış olduğumuz projeler 'Bilim Teknoloji ve Girişimcilik Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu ödülü bütün Şanlıurfa adına, Şanlıurfa gençliği adına aldık. Şanlıurfalı gençlerimiz artık bilim ve teknolojide de söz sahibi olmaya başladılar. Bu gençlik içerisinde yöneticiler yetişecek, bilim insanları yetişecek biz de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bu gençlerimizin önünü her zaman açacağız. Gençlerle olmanın ayrı bir mutluluğu var içimizde onların dinamizmi bizleri de mutlu ediyor. İnşallah gençlerimizle beraber Şanlıurfa'mızı çok güzel yerlere getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
Karadağ-Türkiye maçı sonrası flaş Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz sözleri!
Son Dakika Haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Akşener, Kılıçdaroğlu, Türkkan ve TÜSİAD tepkisi: Hayatınız yalan!
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Hem küfürbaz hem dolandırıcı! Türkkan'ın Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı!
SON DAKİKA! Başak Cengiz'i öldüren samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum
Son dakika: 3. Lig'den gelen Kerem Aktürkoğlu şimdiden o yıldızları solladı! Aykut Kocaman, İrfan Can, Metin Tekin, Yusuf Yazıcı...
Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret ve faiz açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Beyazgül, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA