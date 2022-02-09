Başkan Büyükakın’dan o küfürbaza kınama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı, sosyal medya üzerinden Alevilere ağıza alınmayacak küfürler ederek Alevilik mezhebini aşağıladı. Kısa sürede büyük tepki görerek viral olan Yakup Tilki'nn videosuna dair Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Büyükakın yaptığı açıklamada, "Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.