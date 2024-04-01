Başkan Büyükkılıç: Biz Kayseri’yiz, birlikte anlam ifade ederiz

Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre merkez dâhil, tüm ilçelerde milletin iradesiyle en fazla oyu alan büyükşehir adayı oldu. Tüm ilçelerde en fazla oyu alarak yeniden başkan seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, seçim gecesi AK Parti İl Başkanlığı'ndan Kayserililere seslendi.

"BİZ KAYSERİ'YİZ, BİZ BİRLİKTE ANLAM İFADE EDERİZ"

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı önünde kurulan platformda Kayserililere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Elbette, buradan tüm ilçelerimizi bağrıma basıyorum, oradaki iradelere saygı duyuyorum. Biz Kayseri'yiz, biz birlikte anlam ifade ederiz. Kayseri'mizin tamamını kucaklayan, Kayseri'mizi geleceğe taşıyacak olan anlayış içerisinde el ele, gönül gönle, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bu şehrimizin insanlarına hizmet etmekle kendimizi yükümlü olarak ifade ediyorum" diye konuştu.

"KAYSERİ 5 YIL DAHA AK PARTİ DEDİ"

Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Ak Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise "Bizler AK Parti teşkilatları olarak, belediye başkanları olarak 5 yıl süreyle yine Kayseri'ye en üst düzeyde hizmet etmeyi kendimize bir görev addediyoruz, bu birlikteliği 2029'a kadar sürdüreceğimizin garantisini veriyoruz. Kayseri'nin büyüğü Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a hayırlı, uğurlu olsun diyoruz, Allah utandırmasın, Allah mahcup etmesin. Bizler teşkilat olarak her daim kendisinin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın yolunda, yine Cumhur İttifakı ile Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, halkın gönlüne girmeye, gönlünü kaybettiğimiz varsa kazanmaya, bıkmadan, yorulmadan Cumhurbaşkanımızın yolunda devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından el ele birlik, beraberlik mesajı verilerek, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.