Haberler Yaşam Haberleri Başkan Büyükkılıç’tan “çocuk kreşi” müjdesi
Giriş Tarihi: 17.3.2024 14:30 Son Güncelleme: 17.3.2024 14:34

Başkan Büyükkılıç’tan “çocuk kreşi” müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de Şehir Hastanesi bölgesi ve Beyazşehir’de çocuk kreşi açacaklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. Çalışan annelerimize de çok destek olacak bir proje” dedi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Başkan Büyükkılıç’tan “çocuk kreşi” müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri için yeni 5 yılda önemli projeleri hayata geçireceklerini, bunların arasında Şehir Hastanesi bölgesi ve Beyazşehir'de çocuk kreşi açacaklarını ifade etti.

"ÇALIŞAN ANNELERE NEFES OLACAĞIZ"

Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde çocuk kreşlerini hayata geçireceklerini ifade ederek, "Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimi için profesyoneller tarafından ayrıntılı programların yürütüleceği Şehir Hastanesi bölgesi ve Beyazşehir semtinde çocuk kreşi açacağız inşallah.

'Ağaç yaşken eğilir' sözüne uygun olarak, yaptığımız çalışmalar kapsamında yavrularımızın eğitimi, öğretimi ve gelişmesi için projelerimiz devam edecek. Bu projemizle çalışan annelerimizi de çok rahatlatacağız. Çalışan annelere nefes olacağız. Çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verilecek. Her zaman söylüyoruz. Mirasımıza evlatlarımız sahip çıkacak. Bu yüzden en özel ve önemli projeleri öncelikle onlar için yapacağız" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Büyükkılıç’tan “çocuk kreşi” müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA