Başkan Büyükkılıç’tan su müjdesi! Kayseri’de suya yüzde 20 indirim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.Vatandaşlar Büyükkılıç'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden dolayı 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

"SU PARALARINI YÜZDE 20 İNDRİYORUZ"

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kayserililere birbirinden önemli 3 farklı müjde verdi. Su faturalarında yüzde 20 indirime gidecekleri müjdesini veren Büyükkılıç, "Üç müjdemiz var. Birincisi herkesi ilgilendiren bir konudur. Su fiyatlarını 1 sene sabitlemiştik. Bu defa bir adım daha atıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Şubat ayı meclisinde su paralarını yüzde 20 daha indiriyoruz. Zaten sabitlemiştik, şimdi de indirim yapıyoruz. 500 milyon TL daha gitti, bu insanlara feda olsun" diye konuştu.

YENİ HAVALİMANI BİNASI HİZMETE GİRİYOR

Başkan Büyükkılıç, müjde üstüne müjde vererek, "İkincisi, havalimanı yeni terminal binası, 2 sene önce temeli atılmıştı, bitti. Bu gece saat 23.00'ten itibaren uyarlamaları yapıldı. Bundan sonra yeni binadan uçacaksınız. 2 milyar TL'ye mal olan projeden bahsediyoruz. İçinde 4 katlı otoparkı ile 6 körüklü, hiç soğuk sıcak görmeden uçağa biniyorsun, Anadolu'nun incisi Kayseri'den uçuyorsun. Umre'ye mi, Avrupa'ya mı, İstanbul'a mı, Kıbrıs'a mı gidersiniz, nereye isterseniz gidebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ SPOR'UN TRANSFER TAHTASI AÇILIYOR

Üçüncü müjdeyi de sarı kırmızılı takımın kapalı olan transfer tahtası ile ilgili veren Büyükkılıç, "Üçüncü müjdemize gelelim. Kayseri'nin markaları var, Erciyes bir markamız, Kayserispor bir markamızdır. Allah'ın izniyle Salı günü transfer tahtası da açılıyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın bu müjdeleri vatandaşlar tarafından sevinçle ve heyecanla karşılandı. Ayrıca vatandaşların taleplerini bir bir cevaplayan Büyükkılıç, "Öğrencilere müthiş destek veriyoruz, ihtiyacı olana bilet yüklüyoruz. Öğrencilere burs veriyoruz, internet, çay, çorba, bedava, suyun yüzde 50'si bedava, çamaşırını yıkıyoruz" dedi.