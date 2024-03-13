Başkan Canpolat: 31 Mart akşamı Haliliye’den çok güçlü bir mesaj vereceğiz

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla buluştu. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Emin Önen ve İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti önceki dönem Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Halil Çelik ve Seydi Eyyüpoğlu ile vatandaşların ziyaret ettiği seçim ofisinde Başkan Mehmet Canpolat, vatandaşlarla tek tek görüşerek, talepleri birinci ağızdan dinledi.

Başkan Mehmet Canpolat, yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi, "Her gün zaten var olan gücümüze yeni güçler katarak, AK Partimizin, Haliliye ilçemizin çıtasını her gün bir yaprak daha üstüne koyarak, yükseltmeye devam ediyoruz. Ben bundan dolayı size müteşekkirim. Evet, son 18 gün diyelim, son 18 günde hepimize düşen kapı kapı dolaşmak, sıkmadık el bırakmamak. Yanlışa düşmüş, yolunu şaşırmış, kafası karışmış, kararsızlar var ise bunlara en doğru yolun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolu olduğunu, en doğru yolun milletin partisi AK Parti yolu olduğunu, hizmetin partisi AK Parti olduğunu ve hizmetin adaylarının ak adayların olduğunu, ak hizmetkarların olduğunu anlatmak hepimizin vazifesi. Hamdolsun çok şükür çalışıyoruz, çalışıyorsunuz ama bundan sonraki süreçte daha güçlü bir şekilde, daha gür bir şekilde İnşallah 31 Mart günü sandıklara yansıtacağız. 31 Mart akşamı da buradan, Haliliye'den çok güçlü bir mesaj vereceğiz. Ne diyeceğiz, diyeceğiz ki Sayın Cumhurbaşkanım, mazlumların lideri, kısık seslerin lideri Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bütün dünya görsün, bütün Türkiye görsün, Haliliye hep yanındaydı, yine yanında kalacak Allah'ın izniyle."

"Allah'ın izniyle Haliliye tamam" açıklamasında bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, "Kıymetli hemşehrim, Haliliye ilçemiz bizler için özel ve yaşanılası bir ilçe oldu. İlçemizde şu anda geçmiş dönem beş yıl boyunca belediye başkanlığı yapmış olan Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat oldu. Yine Rabbim nasip etti, bir beş yıl daha inşallah Haliliye'ye, ilçemize hizmet edecek. Tabii, bu sizlerin sayesinde, desteğiyle. Ben şimdi az önce içeri girerken gördüm ki, her aileden, her büyük aileden kıymetli eşraflar buradaydı. Ben burada onları görünce içimden dedim ki, Allah'ın izniyle Haliliye tamam" sözlerine yer verdi.

Başkan Mehmet Canpolat'ın hizmetleriyle gönüllerde yer edindiğini belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen ise, "Bize düşen başka bir görev, üstümüze düşen Urfa'mızı; Türkiye'de bir numara yapmak. Biz ne dedik, belediyecilikte istikrardan yana, gerçek belediyecilikten yanayız dedik. Bugüne kadar Mehmet Canpolat kardeşim beş sene içinde tüm Urfa'ya, Haliliye özelde, genelde Urfalıların gerçekten çok beğendiği, sevdiği beyefendi bir belediye başkanı oldu ve yaptığı icraatlarla tüm Urfa'da konuşuldu. İnşallah bu icatlarını istikrar noktasında daha iyi yerlere taşımak istiyorsak, hep beraber Haliliye'de sandıkları patlatmaya var mıyız?" diye konuştu.

AK Parti önceki dönem Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik de, "Bütün Haliliye, bütün Urfa inanıyorum ki; benim yeğenim, yüzümüzün akı Mehmet Canpolat'ın, gerek Zeynel Abidin Beyazgül, gerek Metin Baydilli ve gerekse Mehmet Kuş'un yanında olacaktır. Yeniden istikrarda hayat vardır. Yeniden Urfa'ya, Peygamberler şehrine hizmet etmeye devam edeceklerdir" dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Mehmet Canpolat, irtibat ofisine gelen tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.