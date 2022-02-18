Başkan Canpolat: "Gençlerimize tarihlerini tanıtıyoruz"

Haliliye Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından gençlerin kültürel ve tarihi bilgilerinin artırılması amacıyla "Haydi Çocuklar Müzeye" projesi hayata geçirildi.

Müze Gezisi İşbirliği Projesi kapsamında gençlerin kültürel etkinliklerinin ve bilgilerinin artırılması için Haliliye ilçe sınırlarında bulunan okullarda eğitim gören çocuklar, müzeye götürülüyor. Neolitik Çağ'ın en nitelikli müzesi ve Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile geçmişe yolculuk yapan çocuklar, tarihi de yerinde görme fırsatı buluyor. Kırsal ve merkez ayrımı yapılmaksızın Haliliye'deki tüm okullarda devam eden projenin lansmanı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı. Lansmana Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Müze Müdürü Celal Uludağ, öğretmenler ve 200'e yakın öğrenci katıldı. Mehteran dinletisi ve gösterisi ile başlayan programa, çocuklar ay yıldızlı bayrakları sallayarak eşlik etti.

Gösterinin ardından açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Lansman toplantımıza hoş geldiniz. Birkaç gündür devam eden projemiz kapsamında bugün buradayız. Şanlıurfa Valiliğimiz, Haliliye Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer paydaşlarımızla Haliliye'mizi inşa etmeye, geleceğe hazırlamaya, geleceğimiz olan gençlerimize, çocuklarımıza tarihlerini tanıtmaya, illerini ve ilçelerini tanımaya gayret etme adına projemizin ilk etabında 45 bin öğrencimizi müzemize taşıyoruz. Projemiz 2 yıl devam edecek. İlimle ilgili, bilimle ilgili bilgilendirirken, bir taraftan da çocuklarımız geçmişlerini bilsinler ki ileriye güzel bakabilsinler diye çalışıyoruz. Şimdiye kadar Haliliyeli çocuklarımız için birçok projeyi icra ettik. Eğitim denilince bizler son derece duyarlıyız. Haliliye Belediyesi olarak eğitime destek anlamında her zaman farkındalık yarattık. Şu anda da bir bilgi yarışması düzenliyoruz. Sınıflar arası bilgi yarışmasından kazanan öğrencilerimizi ödüllendirip, onları da Ankara'da TUSAŞ ve HAVELSAN gezileriyle birlikte çocuklarımızı inşallah mühendis olmaya aday haline getireceğiz. Öğretmenlerimizle de sürekli beraber olduk, sinema etkinliği düzenledik. Öğretmenlerimizle birlikte olmak, vatan, millet, toprak aşılayabilmek adına yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çalışacağız. Bizim için son derece önemli olan geleceğimizin fidanlarını eğitmek bizim asli görevimizdir. Bize her zaman destek olan Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin, Haliliye Kaymakamımız Metin Esen, kamu kurum kuruluşlarımızın tüm amirlerine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haliliye Kaymakamı Metin Esen ise, "Bugün projemizin lansmanı için bir araya geldik. Kıymetli olan kültürel varlıklarımızı bu toprakların evlatları olan, kendi çocuklarımızın tanıması için bu projeyi hayata geçirdik. Proje tamamlandığında 50 binin üzerinde çocuklarımız bu etkinlikten faydalanacak. Projemize destek olan, kırsal mahallelerdeki öğrencilerimiz de dahil olmak üzere tamamını buraya taşıyacak olan Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından müzeyi gezerek tarihi yerinde yaşama fırsatı bulan çocuklar, Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. Öte yandan, "Haydi Çocuklar Müzeye" projesi Haliliye ilçe sınırlarındaki tüm okullarda etap etap uygulanacak.