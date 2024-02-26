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Giriş Tarihi: 26.2.2024 11:55 Son Güncelleme: 26.2.2024 13:20

Başkan Canpolat: Seçimleri AK Parti zaferiyle sonuçlandıracağız

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim irtibat bürosunda yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Başkan Canpolat, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacaklarını belirterek, “Vatandaşlarımızla el ele vererek, bu şekilde inşallah seçimlerden birlik ve beraberlik içerisinde yine Haliliye'nin, yine Haliliyelilerin zaferi ile yine Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi, AK Parti zaferi ile beraber inşallah sonuçlandıracağız.”

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Canpolat: Seçimleri AK Parti zaferiyle sonuçlandıracağız

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında bulunan seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Seçim bürosunu AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt, teşkilat üyeleri ve yüzlerce vatandaş ziyaret etti. Seçim bürosundaki vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Canpolat, 31 Mart seçimlerinde rekor oy alacaklarını vurguladı. Başkan Canpolat, seçim ofisinin Haliliyeli'lerin evi, Haliliyeli seçmenlerin evi olduğunun da altını çizdi.

Başkan Mehmet Canpolat, yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti, "Seçim ofisimizdeyiz sağ olsunlar vatandaşlarımız burayı dolduruyorlar. Ben kendilerine teşekkür ederim. Burası Haliliyeli'lerin evi, Haliliyeli seçmenlerimizin evi, burada birlikte buluşuyoruz. Yine vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyoruz, çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımıza seçim büromuza göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum. Hem sahada hizmetlerimize misliyle devam ediyoruz hem de bir taraftan da 31 Mart akşamı için seçimlere hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımızla el ele vererek, bu şekilde inşallah seçimlerden birlik ve beraberlik içerisinde yine Haliliye'nin, yine Haliliyelilerin zaferi ile yine Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi, AK Parti zaferi ile beraber inşallah sonuçlandıracağız. Durmadan yorulmadan çalışmaya devam. Sağ olsunlar var olsunlar göstermiş oldukları teveccüh ve ilgiden dolayı Haliliyeli seçmenlerimize teşekkür ederim."

AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt ise seçim ofisini hınca hınç dolduran vatandaşlara teşekkür ederken, Haliliye'de rekor oy beklentisi olduğunu ifade etti.

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Başkan Canpolat: Seçimleri AK Parti zaferiyle sonuçlandıracağız
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