Başkan Çerçioğlu’ndan Aydın’a yeni bir proje daha! Aydın’a milli mücadele müzesi geliyor

KAHRAMANLIKLAR GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak projeyle birlikte, tarihi dokusu korunarak restore edilen Aydın Tekstil'de bulunan fabrika binasının içinde Milli Mücadele yıllarında destansı bir direniş gösteren Aydın halkının kahramanlıklarının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Proje kapsamında, 3 boyutlu interaktif deneyim müzesinin de yer alacağı müzede dönemin belgeleri, fotoğrafları, objeleri ve dijital sunumlarla zenginleştirilmiş sergiler ve interaktif alanlar yer alacak. Böylece hem Aydın halkı hem de kenti ziyaret eden turistler için etkileyici bir kültür durağı oluşturulacak.