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Giriş Tarihi: 3.12.2021 18:58

Başkan Demirezen, doğum gününü engelli çocuklarla birlikte kutladı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Başkan Demirezen, doğum gününü engelli çocuklarla birlikte kutladı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bayındır Özel Efe Rehabilitasyon Merkezi’nin Bayındır Belediyesi Hangar Düğün Salonu’nda düzenlemiş olduğu etkinliğine katıldı.

Etkinlikte ayrıca Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Sonsöz, Bayındır İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Ökay, Bayındır Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Kadan, Belediye Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte başta Özel Efe Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri olmak üzere Bayındır'daki çeşitli okullardan engelli öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. Etkinlikteki sürpriz ise Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen için hazırlanan doğum günü pastası oldu. Pastasını öğrenciler ile birlikte kesen Demirezen çok anlamlı bir doğum günü kutlaması olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Başkan Demirezen, doğum gününü engelli çocuklarla birlikte kutladı
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