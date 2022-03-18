Başkan Ekinci, Bakan Soylu’yu Viranşehir’e davet etti

Viranşehir için önemli projeleri takip eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Başkent'te bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Ekinci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, gündemdeki konular ve Viranşehir'in sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Viranşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında da Bakan Soylu'ya bilgi veren Başkan Ekinci, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek, ilçemizde yapacağımız projeler ve şehrimizin sorunlarını ilgilendiren dosyamızı Sn. Bakanımıza arz ettik ve kendisini sabır şehri Viranşehir'imize davet ettik" dedi.

Başkan Ekinci, Bakan Soylu'nun Viranşehirlilere selamlarını ilettiğini aktararak, "Sn. Bakanımız, davetimizi kabul ederek en yakın zamanda ilçemizi ziyaret edeceklerdir. Sn. Bakanımıza nazik kabullerinden ve bize gösterdikleri yakın ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.