Başkan Ekinci, gece saatlerinde çalışmaları inceledi

Viranşehir Belediyesi, ilçe genelinde yaşanan şiddetli yağışın yaratabileceği olumsuz etkilere karşı teyakkuz halindeydi. Bu kapsamda yoğun yağmur yağışı nedeniyle su baskınlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için harekete geçen Viranşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelen olumsuzluklara kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasını önledi. Çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bulunan yağmur suyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıklar temizlendi.

BAŞKAN EKİNCİ: YAĞIŞLARA KARŞI CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYORUZ

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'de, dün gece saat 03.00'te sahaya inerek ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Viranşehir'de olumsuz bir tablonun yaşanmaması için ekiplerin aşırı yağışlara karşı daha dikkatli olmalarını ve çalışmaların bu yönde yapılmasını isteyen Başkan Ekinci, eline aldığı kürekle tıkanan rögarın açılmasına da yardımcı oldu.

AFAD'ın yaptığı 'aşırı yağış' uyarısını dikkate alarak bütün birimlerinin seferberlik ruhuyla görev başında olduğunu belirten Başkan Ekinci, 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yağıştan dolayı ilçe genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Başkan Ekinci, belediye olarak olası olumsuzluklara karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, "Yaşanan sel felaketi sonrası ilçemizde tıkanan rögarların tespiti ve temizlenmesi için sahada canla başla çalışan emekçi arkadaşlarımız ile birlikte hareket ediyoruz. Eksiklikleri tespit edip bir an önce giderilmesi için çalışmaları başlattık" dedi.