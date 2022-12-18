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Giriş Tarihi: 18.12.2022 17:44 Son Güncelleme: 18.12.2022 17:53

Başkan Erdoğan Dünya Kupası Kapanış Töreni için Katar'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-CAN" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya geldi.

AA
Başkan Erdoğan Dünya Kupası Kapanış Töreni için Katar’da

Başkan Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya geldi.

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Başkan Erdoğan Dünya Kupası Kapanış Töreni için Katar'da
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