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Giriş Tarihi: 25.12.2022 14:08 Son Güncelleme: 25.12.2022 14:47

Başkan Erdoğan, Ege’nin en büyük tünelini 8 Ocak 2023’de açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Denizli ve çevre illerinin yol bağlantısını üstlenecek Ege’nin en büyük tüneli olan Honaz Tüneli’nin açılışını 8 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Başkan Erdoğan, Ege’nin en büyük tünelini 8 Ocak 2023’de açacak

Ege ve Akdeniz'deki önemli şehirlerin bağlantı noktası olacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tünelleri, Ocak ayının ilk haftasında trafiğe açılması planlanıyor. İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Muğla, Uşak, Ankara güzergahında, önemli geçiş noktası olacak olan Cankurtaran Mevkiinde 2011 yılında başlayan çalışmalar sona erdi. Şehiriçi trafiğini rahatlatacak olan Honaz Tüneli seyahat süresini 28 dakikadan 9 dakikaya indirecek.

Denizli Çevre Yolu ve 5,3 km'lik Honaz Tüneli sayesinde mevcut yol 14 km, seyahat süresi 18 dakika kısalacak. Yakıttan yıllık 128,5 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor.

Son çalışmaların yapıldığı tünel 2023 yılının Ocak ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sürüşü hizmete açılaması bekleniyor.

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Başkan Erdoğan, Ege’nin en büyük tünelini 8 Ocak 2023’de açacak
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