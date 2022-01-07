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Giriş Tarihi: 7.1.2022 18:06 Son Güncelleme: 7.1.2022 18:38

Başkan Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti

Başkan Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceledi. Erdoğan, burada barınağın maskotlarından Maylo ile oynadı.

Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Başkan Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.

MAYLO İLE YAKINDAN İLGİLENDİ:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceledi. Erdoğan, burada barınağın maskotlarından Maylo ile oynadı.

Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.

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Başkan Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti
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