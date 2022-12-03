Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlik buluşması programına katıldı. Başkan Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Haliliye Belediyesi İbrahim Tatlıses Kültür merkezinde düzenlenen Gençlik Buluşmasına İbrahim Tatlıses'ile birlikte katıldı.
Başkan Erdoğan, gençlerle gündeme dair konuştu. Erdoğan İbrahim Tatlıses ile birlikte Şanlıurfa türküsünü söylediler
Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses ile "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söyledi | Video
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da, sosyal medya hesabından Şanlıurfa gençlik buluşmasından bir kesit paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses ve gençler ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söylediği görüldü.
Ezelden... ❤ pic.twitter.com/Z4DZ8gTg5z— Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) December 3, 2022