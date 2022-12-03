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Giriş Tarihi: 3.12.2022 19:41 Son Güncelleme: 3.12.2022 20:02

Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses ile "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa gençlik buluşması kapsamında İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söylediği görüntüleri AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından paylaştı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses ile Urfalıyam Ezelden türküsünü söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlik buluşması programına katıldı. Başkan Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Haliliye Belediyesi İbrahim Tatlıses Kültür merkezinde düzenlenen Gençlik Buluşmasına İbrahim Tatlıses'ile birlikte katıldı.

Başkan Erdoğan, gençlerle gündeme dair konuştu. Erdoğan İbrahim Tatlıses ile birlikte Şanlıurfa türküsünü söylediler

Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses ile "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söyledi | Video

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da, sosyal medya hesabından Şanlıurfa gençlik buluşmasından bir kesit paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses ve gençler ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söylediği görüldü.

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Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses ile "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söyledi
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